Россияне положительно относятся к роботам-доставщикам

Россияне, в чьих городах еще не внедрены роботы-курьеры, в большинстве настроены к этому положительно. Таковых 55%. Еще 30% нейтральны. Лишь 10% воспринимают это негативно. Такие данные опроса приводит ВЦИОМ.

Респонденты видят в автоматизации логистики реальную пользу: 67% уверены, что это поможет справиться с дефицитом кадров в сфере доставки. Среди ключевых плюсов участники опроса выделили независимость от капризов погоды (53%) и отсутствие неловкости при заказе доставки в случае маленького заказа, в плохую погоду и т.п. (49%). Также отмечается бесплатность доставки (43%). Тем не менее, 90% опрошенных сходятся во мнении, что текущая городская среда еще не готова к повсеместному использованию таких устройств. При этом общество единодушно в том, что вредить роботам-доставщикам недопустимо (92%).

Подавляющее большинство россиян (около 90%) положительно относятся к технологичности современного города, считая таковым безопасный, удобный, благоустроенный, с развитой инфраструктурой и т.п. При этом 60% отмечают, что их город не является технологичном, а более трети - что город не является безопасным и комфортным. Однако 60% согласны с тем, что город, в котором они живут, является комфортным и безопасным. Наивысшие оценки ожидаемо получила Москва.