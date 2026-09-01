Уральские заводчане увидели сериал "Пора на завод" на спецпоказе в Ревде

В понедельник, 31 августа, в день телевизионной премьеры сериала "Пора на завод" во Дворце культуры Ревды состоялся специальный показ комедии ТНТ. Мероприятие, организованное "1-2-3 Production", прошло специально для сотрудников Среднеуральского медеплавильного завода – предприятия, которое стало главной съёмочной площадкой проекта.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, на спецпоказ приехали исполнители главных ролей Анатолий Журавлёв, Рината Тимербаева и Антон Остерников, а также креативный продюсер "1-2-3 Production", сценарист сериала Александр Балдин. Сотрудники предприятия принимали непосредственное участие в создании сериала. За месяц до начала съёмок авторы приехали на завод, прочитали сценарий вместе с работниками и внесли в него правки с учётом их замечаний.

Некоторые сотрудники появились в массовых сценах и работали на площадке наравне с профессиональными актёрами. Заводчане также консультировали съёмочную группу, помогая достоверно передать производственные процессы и атмосферу действующего предприятия.

"Для нас было честью предоставить площадку для такого масштабного проекта. Сначала немного волновались: как это – актёры, камеры, свет прямо среди печей? Но все этапы съёмок прошли организованно, без нарушения графика работы цеха и требований охраны труда. Съёмочная группа и актёры оказались дружелюбными и внимательными: слушали наши советы, уточняли детали, старались точно передать атмосферу цеха. Это было настоящее приключение для всего коллектива. На память нам остались фотографии с автографами. Но самое главное – сериал покажет зрителям настоящую ценность рабочих профессий и привлечёт внимание молодёжи к промышленным специальностям", - рассказал начальник ремонтно-механического цеха АО "СУМЗ" Павел Алексахин.

"Когда я услышал, что на предприятие приедут снимать сериал про завод и москвича, который пытается на Урале постичь азы металлургии, сразу заинтересовался: как вообще можно снимать на действующем предприятии с расплавами? Во время дежурства мне позвонили и попросили провести представителей ТНТ по цеху, показать, как у нас всё работает. Я несколько раз переспрашивал: "Вы правда будете снимать здесь?". Они отвечали: "Да!". Я долго смеялся и говорил, что это нереально. А спустя две недели съёмочная группа уже приехала в полной экипировке и всё закружилось. Оказалось, что съёмки – очень тяжёлый и кропотливый процесс. Меня поразило, что актёры совсем не боялись кранов, ковшей и расплава. Я старался показать всю красоту металлургии за то небольшое время, которое было отведено на съёмки. Теперь с нетерпением жду выхода сериала, чтобы увидеть, что у нас получилось", - отметил заместитель начальника медеплавильного цеха по производству Павел Коноплёв.

"Пора на завод" рассказывает историю успешного московского инвестора Вадима (Вячеслав Чепурченко), который ради любви к своей девушке Тане (Рината Тимербаева) кардинально меняет привычную жизнь. Чтобы заслужить уважение её отца – сурового заводского бригадира Игоря Романовича (Анатолий Журавлёв) и получить благословение на свадьбу, Вадим меняет строгий костюм на рабочую робу и устраивается на уральский металлургический завод.

Его новым офисом становится раскалённый цех, а новыми коллегами – металлурги, для которых поступки значат гораздо больше громких слов. Но даже на заводе Вадим не забывает о бизнесе и пытается совместить плавку металла с миллионными сделками. Одна роковая ошибка, и герой рискует подвести людей, которые только начали признавать его своим.

Музыкальным сопровождением сериала стали песни екатеринбургской рок-группы "Чайф", которые помогли создать узнаваемую уральскую атмосферу. Ещё одним сюрпризом для зрителей станет появление Прохора Шаляпина – певца и автора книги "Главное – не уработаться!". Как шутят создатели проекта, более подходящего камео для сериала о трудовых буднях завода найти было невозможно.

Также в сериале снялись Анна Уколова, Анатолий Гущин, Инга Оболдина, Николай Шрайбер, Ренат Мухамбаев, Антон Остерников, Степан Девонин и другие.