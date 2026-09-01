Глава СКР взял на контроль дело об убийстве школьника в Югре

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве школьником своего одноклассника, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, он поручил руководителю регионального ведомства Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего в городе Ханты-Мансийске.

Напомним, 15-летний мальчик ушёл в школу за учебниками и пропал. Во время поисков полицейские нашли его тело с ножевыми ранениями в заброшенной пристройке на улице Сутормина. В соседней комнате лежали рюкзак и тетради подростка. По словам очевидцев, погибшего подростка видели вместе с его бывшим одноклассником, которому также 15 лет (его впоследствии и задержали).

По версии telegram-канала "112", задержанный подросток мог быть в розыске в другой стране за якобы убийство собственного отца и расчленение его тела.