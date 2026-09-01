Сергей Кравчук: Футбольное жонглирование - это вид спорта, который мы будем популяризировать в Хабаровске

По инициативе многократного рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Виктора Царева в столице Хабаровского края реализуется масштабный проект, объединяющий спортивную подготовку, творческое развитие и образовательные стандарты для детей. Центральным событием лета стал финал летнего этапа городского конкурса по футбольному жонглированию «Хабум 168», который провели в честь 168‑летия Хабаровска.

Проект по развитию футбольного жонглирования реализуется в Хабаровске на базе Центра интеллектуально‑футбольного артистического развития при школе № 77 и включает не только спортивные состязания, но и творческие задания - участники создают видеоклипы, осваивают IT‑технологии и участвуют в тематических фестивалях. При этом важным условием участия остается хорошая успеваемость: ребята с оценками ниже «четверки» к тренировкам и отборочным этапам не допускаются. Проект получил поддержку мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

«Футбольное жонглирование - это вид спорта, который мы будем популяризировать и просить директоров школ, общественных тренеров присмотреться к нему и привлекать как можно больше детей к занятиям. Я уверен, что многие из ребят, которые занимаются жонглированием станут популярными футболистами. Они смогут выйти на футбольное поле и прославлять Хабаровск. Этот год объявлен Годом спорта в Хабаровском крае. Благодаря этому в городе появляются новые объекты для занятий физической культурой», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Основатель направления футбольного жонглирования в России Виктор Царев рассказал об истории проекта и его философии.

Конкурс «Хабум 168» включает четыре номинации, в каждой из которых участникам необходимо выполнить 168 действий: стопами (с разрешением до 4 падений), бедрами (до 10 падений), головой (до 12 падений) и руками (вратарская номинация - 168 бросков тремя мячами). На финале летнего этапа были установлены новые рекорды: Всеволод Исаков выполнил 168 подбивов за 52 секунды - этот результат признан уникальным даже среди профессиональных футболистов. Родион Шехматов совершил 168 ударов бедрами за 1 минуту 3 секунды. Михаил Кирилов выполнил 168 бросков тремя мячами за 58 секунд. Всего в отборе приняли участие около 800 человек, в финальных состязаниях - 8 лучших участников, из которых были определены призеры в каждой номинации и абсолютный чемпион летнего этапа.