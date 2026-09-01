СМИ: Бессент на полях G20 передал Силуанову требование остановить бои на Украине

Министр финансов России Антон Силуанов на полях встречи глав министерств финансов и центробанков G20 провел переговоры со своим американским коллегой Скоттом Бессентом. По информации американских СМИ, стороны обсудили американские инициативы по урегулированию украинского кризиса.

"Бессент обсудил "мирный план" Трампа с министром финансов России Антоном Силуановым в Ашвилле", - сообщает телеканал CNBC со ссылкой на американский минфин.

Встреча Бессента с Силуановым прошла продуктивно, сообщила изданию Politico заместитель министра финансов США по международным делам Эрин Браун. По ее словам, американский министр передал своему российскому коллеге, что военный конфликт на Украине должен прекратиться, и власти США хотят увидеть мирный исход. Она отметила, что участие Силуанова в заседании было решением Белого дома.

По данным источника Politico, на встрече Бессент также заявил, что США не будут ослаблять санкции против России, пока военные действия на Украине не прекратятся.

Когда Силуанов попытался обсудить "области взаимных интересов", Бессент прервал его и сказал: "Пока конфликт не закончится, ничего невозможно", сообщает Reuters со ссылкой на источник.

31 августа в американском городе Ашвилль в штате Северная Каролина стартовала двухдневная встреча министров финансов и глав центробанков "Большой двадцатки".

Минфин РФ сообщал, что представители России и США обсудили "вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках G20".