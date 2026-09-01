03 Сентября 2026
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Тюменской области впервые стартует конкурс проектов для социальных предпринимателей "Вектор добра"

В Тюменской области впервые стартует конкурс проектов для социальных предпринимателей "Вектор добра", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Шесть лучших проектов получат финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей. Подать заявку можно до 28 сентября на официальном сайте конкурса.

Условия участия: вы - ИП или ООО; ведете деятельность не менее года и являетесь социальным предпринимателем; ваш проект должен быть направлен на решение актуальных социальных проблем; конкурсный проект должен демонстрировать потенциал для развития - решать социальные задачи не только здесь и сейчас, но и иметь долгосрочный эффект.

Средства можно будет направить на расширение работы, запуск новых направлений или открытие филиалов. Торжественная церемония награждения победителей состоится до 30 октября 2026 года.

"Конкурс проводится уже третий год подряд. За это время поддержку получили 94 проекта из 16 регионов страны. Это очень разные инициативы, но все они решают важные задачи на местах: создают рабочие места для уязвимых групп, делают доступнее образование, реабилитацию и современные технологии. Мы уверены, что в этом году конкурс снова откроет сильные, нужные и самобытные проекты, которые смогут принести реальную пользу людям", - отметил руководитель региональных проектов Фонда "Наше будущее" Денис Богатов: .

Задать вопросы можно по телефону оргкомитета: 8 (800) 333-68-78 (с 11:00 до 20:00 часов по будням). Или обратитесь в Центр инноваций социальной сферы центра "Мой бизнес": 8 (3452) 49-99 44, доб. 242.

Конкурс проводится Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" совместно с центром "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Теги: Вектор добра, социальные предприниматели, конкурс


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