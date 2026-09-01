Подарки первоклассникам ко Дню знаний сделала Компания «Уралкалий»

Около 2 млн рублей Компани «Уралкалий» направила на подарки первоклассникам Березников, Соликамска, Александровска, Чердыни и Красновишерска к новому учебному году.

Первого сентября наборы канцтоваров в подарок от компании получили более 2 900 первоклассников из этих городов.

Для детей сотрудников «Уралкалия», идущих в первый класс, в Березниках и Соликамске были организованы праздничные программы и вручены около 600 сертификатов на канцелярские товары и сладкие подарки.

С 2020 года компания направила на поддержку первоклассников Березников и Соликамска более 17 млн рублей.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» отметила: "В «Уралкалии» поддержка первоклассников – важная часть социального пакета. Компания традиционно поздравляет детей сотрудников с началом учебного года, также подарки получают первоклассники в разных городах края. День знаний— особенный день для детей и родителей. Пусть школьные годы будут наполнены успехами в учебе и яркими впечатлениями".