В Самарской области из-за атаки БПЛА повреждены жилые объекты

Несколько жилых объектов повреждены в Самарской области в результате атаки ВСУ. Большая часть дронов сбита, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере "Макс".

По его словам, погибших нет.

Глава региона уточнил, что в Новокуйбышевске из-за атаки выбило окна в одном из многоквартирных домов. Там развернут оперативный штаб. Жителям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе работают пункты временного размещения, заявил Федорищев.