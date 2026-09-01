01 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

Сервис "Детский банк" запустил ВТБ

ВТБ запустил онлайн-банк для клиентов от 6 до 14 лет, в котором пользователи могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность. Сервис уже доступен клиентам в ВТБ Онлайн. Об этом в рамках ВЭФ 2026 сообщил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

В основе детского банка ВТБ – идея «банк растет вместе с ребенком»: интерфейс, сценарии и уровень самостоятельности постепенно меняются по мере того, как меняются интересы и навыки ребенка. Детский банк ориентирован на 3 возрастные группы: 6-8 лет, 9-12 лет, а также 13-14 лет.

Детский банк реализован как отдельный кабинет в ВТБ Онлайн. Вход в него доступен по номеру телефона ребенка, отличному от номера взрослого. Для входа у ребенка должна быть детская карта или платежный стикер, которые выпускаются к счету взрослого.

Детям доступны переводы по номеру телефона и платежи по QR, оплата мобильной связи и чат-бот с ответами про финансы. Помимо этого, ребята могут оплачивать свои покупки одним касанием смартфона с помощью сервиса ВТБ Pay.

Родители в своем приложении могут настраивать лимиты дневных и месячных трат, ставить ограничения по операциям, просматривать баланс и истории трат ребенка. В дальнейшем функционал и для детей, и для родителей будет расширяться.

«Деньги любят взрослый и ответственный подход с ранних лет, поэтому детский банк – удобный способ познать все нюансы трат и накоплений. Мы решили, что наш сервис должен меняться вместе с ребенком и расти вместе с ним, поэтому все доступы будут предоставляться в зависимости от его возраста. Чем старше становишься – тем больше возможностей управлять своими финансами под чутким руководством родителей. Такой подход позволит ребятам понять, как обращаться с деньгами, чтобы во взрослой жизни уверенно планировать бюджет, достигать целей и чувствовать себя уверенно», – отметил Георгий Горшков.

Теги: втб, детский банк, сервис, финансовая грамотность


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