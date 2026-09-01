Россияне смогут сами запретить себе играть в казино

С начала осени любой человек сможет добровольно внести себя в специальный стоп-лист для азартных игр. Подать заявление можно лично через МФЦ или онлайн через "Госуслуги".

После этого человека включат в единый перечень на срок по его выбору, но не меньше чем на год. Раньше этого срока снять запрет не получится. Когда время выйдет, заявку на удаление из списка рассмотрят за 12 часов.

Организаторы игр будут обязаны проверять игроков по этому реестру. Для удобства в казино и букмекерских конторах появятся QR-коды - по ним можно быстро узнать о наличии запрета у посетителя.

Ранее в России самозапрет на кредиты оформили уже 30 миллионов человек, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на ПМЭФ. Напомним, с марта 2025 года россияне могут бесплатно заблокировать выдачу любых займов на свое имя через "Госуслуги", чтобы защититься от мошенников и спонтанных долгов.