С 1 сентября клиенты ВТБ получают возможность использования цифрового рубля

С 1 сентября у клиентов ВТБ появляется возможность использования цифрового рубля. Клиенты банка — физлица и компании — могут открыть счет в цифровых рублях через банк и проводить операции с новой формой российской национальной валюты. Об этом ВТБ заявил в рамках ВЭФ 2026.

Клиентам-физическим лицам функционал цифрового рубля станет поэтапно доступен в приложении ВТБ Онлайн версии 20.16 и выше для Android. Открыть счет по желанию можно во вкладке «Все мои продукты и счета», для этого нужно будет дать согласие через Госуслуги. Счет появится в онлайн-банке как еще один продукт, его, согласно правилам Банка России, можно пополнять на сумму до 300 тыс. руб. в день. Клиентам доступны переводы по номеру телефона и оплата по QR-коду (если у получателя открыт счет в цифровых рублях), государственные платежи, а также возможность перевести цифровые рубли на свой безналичный счет и затем снять в банкомате или кассе без комиссий.

Клиентам среднего и малого бизнеса открытие счета в цифровых рублях доступно в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ. После открытия счета они могут совершать операции в цифровых рублях: просмотр баланса счета цифрового рубля, переводы в пользу государства и юридическим лицам, также имеющим счет в цифровых рублях. Кроме того, клиенты СМБ, использующие интернет-эквайринг и POS-терминалы эквайринговой сети ВТБ, могут подключить прием оплаты в цифровых рублях от физических лиц. Для этого покупатель сканирует на кассе или в интернет-магазине универсальный платежный код (УПК), который включает сразу несколько способов оплаты на выбор (цифровыми рублями, через СБП или с помощью других банковских сервисов) и выбирает оплату цифровыми рублями. Средства зачисляются на счет продавца в цифровых рублях в Банке России в режиме реального времени. До конца 2026 года операции по приему платежей в новой форме национальной валюты не облагаются комиссией.

Крупный корпоративный бизнес может открыть счет цифрового рубля в ВТБ через систему «ВТБ Бизнес-онлайн» в разделе «Цифровой рубль» и получить специальные ключи электронной подписи. В цифровом рубле уже предусмотрены все необходимые виды операций: управление счетом, просмотр баланса, операции приема платежей от физических лиц, переводы между юридическими лицами и в пользу государства. Проведение финансовых операций в цифровых рублях не отличается от использования безналичных рублей: необходимо оформить в системе «ВТБ Бизнес-онлайн» запрос на перевод, подписать его электронной подписью и направить на исполнение. Средства поступают оперативно и круглосуточно, а все транзакции максимально защищены.

ВТБ также успешно пилотирует и новые технологии — например, смарт-контракты. Они позволяют автоматизировать бизнес-процесс взаиморасчетов между контрагентами. Так, ВТБ реализовал автоматизированные расчеты по договору страхования беспилотного трамвая в Москве: страховое возмещение выплачивается в онлайн-режиме как в безналичном рубле, так и в цифровом. Далее банк масштабирует эту технологию и на другие отрасли, где это наиболее востребовано — логистика, недвижимость, медицина и проекты с субсидированной поддержкой.

Справка: Подключение бизнеса к функционалу по приему цифровых рублей регламентируется законом «О защите прав потребителей» и будет происходить волнами в зависимости от годовой выручки. С 1.09.2026 обязаны принимать цифровой рубль торгово-сервисные предприятия с выручкой более 120 млн руб., с 1.09.2027 — продавцы с выручкой до 30 млн руб., а до 1.09.2028 — остальные компании с выручкой от 20 млн руб. Бизнес с выручкой менее 20 млн рублей подключает оплату цифровыми рублями по желанию.