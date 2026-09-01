В Екатеринбурге до ноября ограничат движение по улице Рощинской

В Екатеринбурге почти на два месяца ограничат движение транспорта по улице Рощинской. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение будет перекрыто от дома №68 до дома №72а. Ограничения продлятся с 22 сентября по 18 ноября. Как пояснили в мэрии, это связано с проведением строительно-монтажных работ на участке.

Горожан просят заранее планировать свой маршрут с учетом всех ограничений.

Ранее в Екатеринбурге до конца года продлили закрытие движения по улице Краснофлотцев.