В России почти нет профессий, где мужчины и женщины работают поровну

Высшая школа экономики подсчитала: в РФ только 4-5% профессий можно назвать смешанными, в Европе - 20%. В стране 75% мужчин работают в "мужских" сферах, 81% женщин - в "женских", пишет "Ъ".

Самые мужские позиции - металлообработка, водители, стройка (93-95% мужчин). Женщины доминируют среди офисных работников, медсестер и уборщиц (более 90%).

"Разница между РФ и Европой более чем на 70% объясняется высокой концентрацией одного пола внутри профессий", - говорит эксперт ВШЭ Елена Варшавская.

Это мешает и соискателям (меньше вариантов и доходов), и компаниям (вынуждены нанимать не самых эффективных). В РАНХиГС добавляют: сегрегация тормозит экономический рост, а бороться с ней сложно - общество ее не замечает.

Ранее сообщалось, что власти все активнее агитируют школьников уходить в колледжи после 9-го класса, и это уже сказывается на статистике: доля выпускников 11-х классов от тех, кто окончил 9-й, упала с 57% в 2010 году до 44% в 2024-м. С учетом тех, кто реально поступил и окончил вуз, от первоначального числа школьников остается всего 20% - по данным РАНХиГС.