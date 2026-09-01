В Эстонии из-за дронов подняты в воздух истребители НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о том, что ночью по тревоге были подняты в воздух истребители НАТО, базирующиеся на аэродроме Эмари. Причиной стало предполагаемое нарушение эстонского воздушного пространства неопознанными беспилотниками.

Он уточнил, что ночью в ряде регионов страны сработали сирены из-за приближения дронов к границам и их последующего вторжения в воздушное пространство Эстонии. Позже, однако, воздушная тревога была отменена.

Аналогичные сообщения о потенциальных угрозах в небе ранее поступали и от латвийских властей. При этом инциденты с украинскими БПЛА в небе над Прибалтикой в последнее время очень участились. Власти Эстонии, Латвии и Литвы подчеркивают, что не санкционировали использование своего воздушного пространства для Украины.

Ранее представитель МИД РФ Родион Мирошник отметил, что страны НАТО, имея все рычаги для жесткого реагирования на подобные случаи, выбирают тактику перекладывания ответственности на Москву. А некоторые эксперты считают, что дроны по территории России запускаются прямо из стран НАТО и лишь для прикрытия называются украинскими.