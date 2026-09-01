США могут возобновить войну против Ирана

Белый дом рассматривает возможность возобновления масштабных военных операций против Ирана в районе Ормузского пролива. Как сообщает Axios, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, администрация президента Дональда Трампа опасается, что Тегеран активно восстанавливает свои возможности для атак на американские корабли и авиацию. Поводом для беспокойства стал недавний запуск ракеты по американскому истребителю F-35.

Суть предлагаемой стратегии заключается в периодических точечных ударах, которые должны сдерживать военные амбиции Ирана. Министр войны Пит Хегсет уже поддержал инициативу.

Ситуация накаляется на фоне недавних атак на базы США в Иордании, которые могут стать решающим фактором. В самом Белом доме подчеркивают, что рассматриваются все варианты, а иранское руководство упускает шансы на дипломатическое урегулирование. Накануне Трамп пообещал мощный ответ на действия Тегерана, отметив, что и так уже уничтожил иранский флот, авиацию, средства наблюдения. И готов повторить это снова.

При этом высшее военное руководство предупредило Хегсета, что продолжение крупномасштабных военных действий против Ирана крайне нецелесообразно и подрывает обороноспособность США в других регионах. Длительный конфликт истощил когда-то казавшиеся бесконечными запасы.