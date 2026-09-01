В Нижнем Тагиле похитителю человека дали 7 лет колонии особого режима

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу о похищении человека. Похитителя отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось вечером 19 октября 2025 года в поселке Уралец. Мужчина нанес своему знакомому множественные удары, сломав ему ребра, после чего поместил его в багажник автомобиля и вывез в безлюдное место.

Мотивом преступления стала "отработка долга" в размере 1500 рублей. Жертве удалось сбежать в лесной массив, когда похититель оставил его без присмотра.

Ранее уралец уже привлекался к уголовной ответственности: в 2025 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал 14-летний срок за убийство. На этот раз суд назначил похитителю 7 лет колонии особого режима.