Астраханские аграрии в 1 полугодии 2026 года отправили в Казахстан 9,5 тысяч тонн продукции

Значительную часть товарооборота Астраханской области с Казахстаном составляет продукция агропромышленного комплекса. По итогам прошлого года Астраханская область поставила в Казахстан более 20 тысяч тонн сельхозпродукции, что почти на 30% больше, чем в предыдущем периоде. Это половина от всех отправленных на экспорт товаров астраханского АПК.

Среди экспортных позиций — овощи, рыбная продукция, мука, рис, мясные изделия и многое другое. За первое полугодие этого года поставки астраханской сельскохозяйственной продукции в Казахстан составили 9,5 тысячи тонн, в том числе картофеля — свыше 2 тысяч тонн. Это превышает суммарные показатели предыдущего периода на 54%.

Активно сотрудничают с Атырауской областью Казахстана фермеры Красноярского, Володарского и Харабалинского районов. Алексей Лазарев из Харабалей, представитель династии тружеников села — в их числе. Благодаря государственной поддержке он приобрёл новую технику, построил овощехранилище и стал успешным картофелеводом.

На протяжении восьми лет харабалинский фермер отправляет до 10% своего годового урожая самовывозом в Атырау, Актюбе и Костанай. Причём не только в пик уборки, но и в межсезонье. Особым спросом пользуются у казахстанских потребителей столовые сорта Аризона, Ривьера и Воларе: клубни крупные, привлекательные, хорошо развариваются (идеальные для пюре), сохраняют форму при жарке, а также подходят для салатов.