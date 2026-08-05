Губернатор Астраханской области в ходе рабочей поездки оценил ход капремонта школы в посёлке Волжский

Это образовательное учреждение в поселке Волжский Енотаевского района капитально ремонтируют по национальному проекту «Молодёжь и дети» и партийному проекту Единой России «Новая школа».

Глава региона проверил темпы работ, пообщался с подрядчиком и педагогами, а также совместно с представителями министерства образования и науки региона обсудил планы по дальнейшему развитию учебного заведения. Общая готовность объекта составляет 95% — большая часть запланированных мероприятий выполнена.

В школе обучается 135 детей, в том числе 13 ребят, которых подвозят из соседних сёл. Дети учатся в одну смену. Здание школы, построенное в 1960 году, давно требовало обновления. Ремонтные работы начались в середине апреля.

На сегодняшний день на первом этаже и лестничных пролётах полностью уложена плитка, смонтированы новые системы сантехники, на втором этаже в коридоре и кабинетах постелен линолеум, полностью обновлены стены, потолочное покрытие, двери и дверные проёмы. Полностью преобразился и фасад школы. Педагоги предложили подрядчику несколько интерьерных решений, которые он поддержал: в результате фойе школы стало значительно шире, а входная группа обновилась светлым тамбуром. Осталось монтировать плинтусы и установить тепловую завесу. Общая стоимость работ составляет 11,1 миллиона рублей.

Кроме того, оснастили классы: школа получила современное оборудование для двух кабинетов. Для изучения технологии для девочек закуплены и установлены швейные машинки, плиты, микроволновки. Особое внимание уделяется цифровизации образования — в классах установлены интерактивные доски, цифровые лаборатории и новые ноутбуки.

Все оставшиеся работы планируется завершить в ближайшее время, чтобы уже 1 сентября обновлённая школа распахнула свои двери для учеников.