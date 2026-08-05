В парке Маяковского в Екатеринбурга открылась "Фабрика чудес"

В Екатеринбурге открылась "Фабрика чудес", посвященная 90-летию киностудии "Союзмультфильм". Интерактивная выставка организована в парке им. Маяковского и будет работать до 10 августа с 11.00 до 21.00.

Гости выставки увидят все этапы создания мультфильмов: от первых эскизов до озвучки. Они также могут посетить тематические павильоны, где показывают, как рождаются голоса персонажей, оживают куклы и декорации и создаются рисованная, кукольная и 3D-анимация. Покажут и как создавались Винни-Пух, Карлсон, Умка и другие герои. Вся экскурсия длительностью в 20-30 минут сопровождается аудиогидом. Более того, многие экспонаты разрешено трогать и запускать самостоятельно.

Вход бесплатный, по регистрации на сайте.

В эти же дни рядом будут показывать мультфильмы, а по выходным гостей ждут аквагрим и встречи с любимыми героями.

На "Фабрике чудес" уже побывало свыше 30 тыс. жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Казани и Тюмени. После Екатеринбурга она отправится в Челябинск, а затем в Саратов.