В Тюменской области клиника заплатит 690 тысяч за некачественное лечение

В Тюмени 34-летняя пациентка одной из клиник получит компенсацию за некачественное лечение.

В январе 2025 г. тюменка обратилась в частную клинику. Она пожаловалась на перелом со смещением лучевой кости правой руки. Её прооперировали, выполнили остеосинтез кости пластиной. Через месяц ей рекомендовали удалить пластину.

Пациентка обратилась за помощью в ОКБ № 2 Тюмени, где нашли недостатки при установке пластины. Её повторно прооперировали. Решать проблему пришлось через суд, где установлена причинно-следственная связь между первоначальным лечением и ухудшением здоровья.

Решение суда – взыскать с частной клиники компенсацию морального вреда в 300 тыс., штраф 270 тыс. за отсутствие желания клиники урегулировать спор до суда и 120 тыс. руб. компенсации стоимости оплаченных медицинских услуг. Решение не вступило в силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.