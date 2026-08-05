05 Августа 2026
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

ЦИК определил порядок партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия определила порядок партий в бюллетене на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Первые три позиции заняли "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. ЦИК также утвердил названия и эмблемы всех политических объединений.

Представители 11 партий провели жеребьевку перед заседанием комиссии. Все они зарегистрировали федеральные списки кандидатов. В выборах Госдумы 2021 года участвовали 14 партий.

"Единая Россия" получила первое место. На прошлых выборах партия занимала пятую строчку. "Яблоко" заняло вторую позицию, хотя в 2021 году стояло на седьмом месте. ЛДПР сохранила третью строчку.

Партия прямой демократии получила четвертое место. В выборах 2021 года она не участвовала. Далее в бюллетене разместятся "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Они займут места с пятого по 11-е. В 2021 году эти партии стояли соответственно на второй, шестой, 13-й, первой, 14-й, десятой и четвертой позициях.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. В эти же дни 39 регионов выберут депутатов законодательных собраний, а некоторые субъекты - руководителей. В семи регионах граждане проголосуют за глав напрямую, а в трех руководителей выберут региональные парламенты. Всего избирательная кампания предусматривает распределение около 23 тысяч мандатов.

Сообщалось, что на выборах в Госдуму беспилотники будут доставлять бюллетени и итоговые протоколы в отдаленные участки Карелии, Архангельской области и Кузбасса. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что эксперимент могут расширить на другие регионы, а в будущем дроны планируют использовать во всех труднодоступных районах страны.

Теги: партии, выборы, Госдума


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