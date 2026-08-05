ФАС заподозрила "Русский Стандарт" и страховщиков в сговоре

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против АО "Банк Русский Стандарт", АО "Русский Стандарт Страхование" и АО "Зетта Страхование". Ведомство увидело в действиях компаний признаки нарушения антимонопольного законодательства, пишет ТАСС.

ФАС получила жалобы клиентов банка на ограничение выбора страховщика. По данным службы, банк требовал от заемщиков оформлять полисы с определенными страховыми рисками. Такие условия предлагали "Русский Стандарт Страхование" и "Зетта Страхование", но другие компании не включали их в свои программы.

Страховщики одновременно добавили в продукты одинаковые страховые события. После этого банк начал требовать от клиентов полисы с таким покрытием при оформлении кредитов.

ФАС считает, что банк и две страховые компании могли договориться, чтобы ограничить другим страховщикам возможность страховать жизнь и здоровье заемщиков "Русского Стандарта".

Если служба докажет нарушение, компаниям назначат административные штрафы.

Ранее ФАС России раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей: компании "СК „Гидрокор“", "Республиканский экологический оператор" и представители властей, по данным ведомства, с 2021 по 2026 год заранее делили между собой победы в конкурсах на проектирование и строительство мусоросортировочных комплексов и использовали концессионные соглашения, чтобы обходить правила госзакупок.