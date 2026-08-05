В Москве пенсионерка устроила пожар в квартире после прихода приставов

В Москве женщина устроила пожар в квартире, когда к ней пришли судебные приставы. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме на улице Менжинского. По предварительным данным, пожилая женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость. Пострадавшую с сильными ожогами доставили в институт Склифосовского.

Baza сообщает, что женщина подожгла себя и квартиру, чтобы не выселяться из жилья, проданного по так называемой "схеме Долиной". Сегодня должна была состояться процедура передачи ключей, но 68-летняя пенсионерка устроила самоподжог, пишет телеграм-канал.

Помимо нее при пожаре пострадал один из судебных приставов. Он вошел в огонь, пытаясь спасти пенсионерку. В итоге его госпитализировали с ожогами рук.

Также, по данным Baza, ранее женщина по указанию мошенников подожгла военкомат, за что получила условный срок в два года. Сейчас она в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Пенсионерку подключили к аппарату ИВЛ — она впала в кому с 80% ожогов тела.