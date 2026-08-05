В Екатеринбурге при взрыве авто мог пострадать глава предприятия по производству дронов

В Екатеринбурге взорвался автомобиль. По некоторым данным, это могло быть спланированное покушение на директора предприятия по производству дронов.

Как сообщил Накануне.RU источник в экстренных службах региона, инцидент произошел накануне вечером: в Большом Истоке взорвался автомобиль "Мерседес". В результате пострадал один человек.

Утверждается, что им может быть Владимир Ткачук – директор предприятия, производящего FPV-дроны "Упырь". Источник отметил, что в настоящее время пострадавший находится в реанимации. Сейчас за его жизнь борются медики.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК РФ). Проводится расследование. В силовых ведомствах региона ситуацию пока не комментируют.