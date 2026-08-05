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Происшествия Свердловская область
Фото: источник в экстренных службах Свердловской области

В Екатеринбурге при взрыве авто мог пострадать глава предприятия по производству дронов

В Екатеринбурге взорвался автомобиль. По некоторым данным, это могло быть спланированное покушение на директора предприятия по производству дронов.

Как сообщил Накануне.RU источник в экстренных службах региона, инцидент произошел накануне вечером: в Большом Истоке взорвался автомобиль "Мерседес". В результате пострадал один человек.

Последствия взрыва автомобиля в Большом Истоке(2026)|Фото: источник в экстренных службах Свердловской области

Утверждается, что им может быть Владимир Ткачук – директор предприятия, производящего FPV-дроны "Упырь". Источник отметил, что в настоящее время пострадавший находится в реанимации. Сейчас за его жизнь борются медики.

Последствия взрыва автомобиля в Большом Истоке(2026)|Фото: источник в экстренных службах Свердловской области

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК РФ). Проводится расследование. В силовых ведомствах региона ситуацию пока не комментируют.

Теги: автомобиль, взрыв, покушение, дело, Екатеринбург


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Развитие сюжета:

Ранее 05.08.2026 14:45 Мск В Екатеринбурге при взрыве автомобиля главы предприятия по производству дронов погиб его водитель

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