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Фото: Накануне.RU

"Надеюсь, мы находимся в худшей точке". Трапезников заявил, что к зиме ключевая ставка может вырасти до 15%

Растущая ключевая ставка, финансовая нестабильность покупателей и профицит отстроенного жилья – все это реальность, в которой оказался жилищный рынок. Президент АСРО "Гильдия строителей Урала" Вячеслав Трапезников выразил надежду, что рынок находится в худшей точке, и дальше наступят улучшения.

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"То, что происходит на рынке после ковида – это не норма, и нас качает на качелях просто головокружительно. То, что нам выписывали сладкий сироп в виде льготной ипотеки в течение нескольких лет, действительно раскачало рынок, вырос аппетит к риску как у застройщиков, так и у банков. Это были года, когда казалось, что жизнь удалась и было очень сладко. Я очень надеюсь, молюсь каждое утро, что мы находимся на дальней точке обратного диапазона. Ставка высокая, граждане находятся в нервном напряжении и принимать инвестиционные решения им невероятно сложно. Ожидать сегодня от наших потребителей вложений в недвижимость неразумно. Потому я очень надеюсь, что мы сейчас находимся в худшей точке", - сказал Трапезников на сегодняшнем "круглом столе" "Региональная экспансия девелоперов: как масштабировать бизнес и сохранить доверие территории".

При этом он добавил, что надежды на улучшение могут и не оправдаться. Весь прошлый год девелоперы строили планы на то, что ключевая ставка снизится до 12%, о чем сообщал и Центробанк РФ. Однако, заявил Трапезников, в последнее время "ЦБ стал слать сигналы, что Новый год мы можем встречать со ставкой в 15%".

Более того, жилье строят гораздо быстрее, чем успевают продавать, квартиры простаивают и застройщикам нужно искать выходы, чтобы расплатиться с банками. Ситуацию улучшает существование эскроу, однако картину, когда объем потребления не соответствует объему производства, мы будем наблюдать от нескольких месяцев до двух лет.

"Отрасль сегодня в целом работает в существенной степени на склад, а любой бизнес знает, что работать на склад – это "покончить с собой". Надеемся на позитивные макроэкономические события и улучшения", - добавил Трапезников.

Теги: ключевая ставка, строительство, Трапезников, круглый стол


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