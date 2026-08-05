В Екатеринбурге начали ограничивать выдачу разрешений на строительство для девелоперов

Власти Екатеринбурга стали намеренно ограничивать выдачу разрешений девелоперам на строительство жилья и отдавать предпочтение программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом во время "круглого стола" "Региональная экспансия девелоперов: как масштабировать бизнес и сохранить доверие территории" заявил первый замглавы города Рустам Галямов.

"Я, наконец, могу сказать об этом впервые: мы в последнее время даже ограничиваем выдачу разрешения, где-то притормаживаем сами, чтобы не создавать того "мыльного пузыря", о котором в последнее время говорят. Екатеринбург в это время с точки зрения и продаж, и вывода новых объектов на рынок всегда где-то в лидерах. Механизм КРТ здесь очень сильно помогает. Люди понимают горизонт планирования – 3-5 лет, потому спрос у инвесторов, застройщиков есть, и мы больше стараемся сейчас идти в КРТ, потому искусственно ограничиваем выдачу разрешений", - сказал Галямов.