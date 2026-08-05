Греф представил Мишустину проект нового города на Алтае

Глава Сбербанка Герман Греф представил премьер-министру Михаилу Мишустину проект строительства города-спутника для всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По словам Грефа, после завершения работ на курорте, где сейчас строятся множество объектов (отели, комплексы апартаментов, искусственное озеро, торговый центр, конгресс-центр и новые горнолыжные трассы), "Манжерок" будет требовать огромного количества рабочих мест. В настоящее время на площадке трудятся 4 тысячи сотрудников, однако в будущем это число может увеличиться до 15 тысяч.

Греф заявил, что для этого нужен город-спутник. Он отметил, что они уже вместе с республикой отработали проект планировки, поэтому там будет построен суперсовременный город прямо напротив нового аэропорта.

Идею создавать новые города в Сибири озвучивал в 2021 году секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, который тогда был министром обороны. В прошлом году во время поездки в Красноярский край он предложил представителям бизнеса создать город-спутник Саяногорска в Хакасии.