В Домодедове ликвидируют разлив химвеществ после падения БПЛА

В индустриальном парке "Южные врата" в Домодедове произошел разлив химических веществ после падения беспилотника и последующего пожара. Идет ликвидация последствий, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

"В очистных сооружениях скопилась загрязненная вода. В нее подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и внесли пеногасители. Если технология покажет эффективность, применим ее и для пострадавших водоемов", - написала она в Telegram-канале.

По словам Хрусталевой, чтобы загрязненная вода не попадала в ливневые стоки, по периметру здания сделан песчаный вал, все ближайшие ливневки закрыты. Жителей призвали воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях.

4 августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели пяти человек при атаке беспилотников на регион. Он уточнил, что основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов, где в промзоне Новоселок произошло несколько возгораний, наиболее крупное — на складе.