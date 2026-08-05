Путин подписал закон о праве иностранных инвесторов вернуть активы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит судебный порядок лишения иностранных инвесторов права на обратный выкуп акций, долей и других бизнес-активов в России. Правила затронут тех, кто покинул российский рынок после 22 февраля 2022 года.

Суд сможет ограничить это право, если инвестор публично поддерживал недружественные действия против России и ее граждан, пытался дискредитировать Вооруженные силы или российские государственные органы, финансировал терроризм либо заявлял о прекращении или приостановке работы в стране. Также суд учтет ненадлежащее исполнение обязательств, связанное с такими заявлениями.

Отдельное внимание суд уделит условиям предполагаемой сделки. Инвестор может потерять право на обратный выкуп, если цена акций или доли отличается от рыночной на 25% и более. Такое решение также возможно, если нынешний владелец вложил в актив дополнительные средства, без которых компания могла прекратить работу.

Закон должен защитить права российских граждан и организаций, а также экономический суверенитет и безопасность страны. При этом документ не направлен на необоснованное ограничение законных интересов иностранцев.

Закон вступил в силу в день официального опубликования.