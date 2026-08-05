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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени уровень Туры снижается вторые сутки

В Тюмени проходит пик летнего паводка. Власти отмечают, что уровень воды в Туре снижается вторые сутки. На сегодняшнее утро уровень Туры в Тюмени составляет 889 см, в Нижней Тавде – 942 см.

В городе активно готовятся к ликвидации последствий большой воды. Как только появится возможность, будет проведена санитарная обработка домов и приусадебных участков. Предстоит также утилизировать мёртвую рыбу. Этим займутся специализированные организации. Утилизировать рыбу будут в печах закрытого типа.

Также в городе оперативно корректируют постановление, которое определяет границы территории чрезвычайной ситуации. Люди, проживающие по адресам, включённым в зону ЧС, получают право на единовременную выплату в 15 тыс. 675 руб.

"У нас большой опыт в ликвидации последствий ЧС. Вместе справимся со всеми трудностями", - написал в своём telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее в Тюменской области усилили группировку техники для расширения сети точек набора чистой воды. Каждый день к работе подключаются новые передвижные пункты набора воды. В трёх муниципалитетах подтоплено 133 жилых дома и 1964 приусадебных и дачных участков. Эвакуировано 64 человека, в том числе девять детей. Из них 41 человек отправился в ПВР.

Теги: Тюмень, паводок


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