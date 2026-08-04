04 Августа 2026
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Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Тоннель под Транссибом: "Масштаб и темпы работ впечатляют"

В Кирове продолжается строительство тоннеля под Транссибирской магистралью в Нововятском районе. В 2026 году ведутся основные работы — подрядчик создает тело тоннеля. Строительный контроль на объекте ведет федеральное учреждение "РОСДОРНИИ".

Сегодня ход работ оценили депутат, член экономического совета при губернаторе Кировской области Андрей Березин, председатель Кировского Союза промышленников и предпринимателей Руслан Цуканов, заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков. Об этом сообщили в пресс-центре Правительства Кировской области.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

— Десятилетия кировчане ждали тоннель. Это южные ворота города, и на сегодня это самый главный инфраструктурный проект всего региона. Крайне важно, чтобы работы, которые здесь ведутся, были выполнены максимально качественно и в срок. Сегодня мы посетили строительную площадку, пообщались с подрядчиком. Масштаб работ впечатляет, темпы тоже. На объекте имеется все необходимое для завершения строительства в срок, — отметил депутат Андрей Березин.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Представитель подрядчика рассказал, что на сегодня котлован тоннеля разработан до проектной отметки. Продолжается устройство защитного экрана, который будет удерживать своды тоннеля. Из 73 труб защитного экрана продавлено 64. Одновременно ведется укрепление грунтов. Продолжается создание подпорных стенок, укладка бетона и геотекстиля, монтаж армированного каркаса откосов и заполнение труб защитного экрана

Началось и расширение улицы Советской с обеих сторон от железной дороги. Ведется создание четырехполосной дороги, подходящей к тоннелю. Проезд по тоннелю также будет в четыре полосы – по две в обоих направлениях.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Работы выполняются синхронно с обеих сторон. На площадке одновременно задействовано 125 человек.

Алексей Петряков подчеркнул, что строительство тоннеля стало возможным благодаря активной позиции губернатора Александра Соколова и поддержке Президента Владимира Путина. На работы выделены федеральные средства в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". По контракту тоннель должен быть открыт в декабре 2027 года, но работы ведутся хорошими темпами, и есть основания считать, что они будут завершены летом 2027 года.

Теги: Тоннель под Транссибом,


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