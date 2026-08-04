В ЕС заявили, что миграционный кризис не распространился на материковую часть Испании

Подавляющее большинство мигрантов, незаконно проникших в испанский анклав Сеута, были возвращены, признаков распространения миграционного кризиса на материковую часть Испании или другие страны Евросоюза нет. Об этом сообщил Совет ЕС по итогам экстренной видеоконференции министров внутренних дел.

Участники встречи заявили о необходимости усилить защиту внешних границ Евросоюза и продолжить борьбу с сетями нелегальной перевозки мигрантов, пишет РИА Новости.

Как заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, по меньшей мере 72 тысячи мигрантов проникли с конца июля в автономный город Сеута, но около 70 тысяч нелегалов уже покинули населенный пункт в направлении Марокко.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. 31 июля мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.