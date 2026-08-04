Матерям детей до семи лет могут разрешить удаленную работу

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил изменить Трудовой кодекс и дать женщинам с детьми младше семи лет право работать удаленно не менее двух дней в неделю.

Сотрудница сможет подать работодателю письменное заявление на гибридный график, если ее должность позволяет выполнять обязанности вне офиса. Компания должна рассмотреть обращение в течение трех рабочих дней. Если работодатель откажет, ему придется назвать объективные производственные причины, сообщает ТАСС.

Удаленный график не повлияет на зарплату, должностные обязанности и другие условия труда. Работница и работодатель смогут по взаимному согласию увеличить число дней работы из дома.

Каплан Панеш считает, что инициатива поможет матерям дошкольников сохранять доход и профессиональные навыки, уделяя больше времени детям. Сейчас многие компании разрешают сотрудницам работать дистанционно только во время болезни ребенка, но не дают постоянный гибридный график.

По мнению автора предложения, компании смогут удержать опытных сотрудниц и сократить расходы на поиск и обучение новых работников. При этом право на удаленную работу получат только женщины, чьи обязанности позволяют работать вне офиса.

Новая мера также может облегчить матерям возвращение к полноценной занятости. Работодатели смогут сохранить квалифицированных специалистов, если часть рабочих задач не требует присутствия в офисе.

Ранее депутаты Кировской области поддержали инициативу губернатора Александра Соколова, которая поможет работающим родителям. В регионе изменят правила распределения денег из областного бюджета, чтобы муниципальные детские сады могли работать дольше.