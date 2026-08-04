В Югре потратят 6,9 млрд на замену почти 1,5 тысяч лифтов

В Югре озвучены планы по замене лифтов в жилых домах.

В 2026 г. заменят 222 лифтов. Работы идут строго по графику: 114 новых кабин уже смонтированы и запущены в работу. По 72 подъёмникам подписаны контракты – идут монтажные работы. Остальные адреса находятся на стадии подготовки.

На 2026-28 гг. уже заложены деньги на обновление ещё 389 кабин. Глобальная цель к 2030 г. – полностью заменить 1 тыс. 492 старых лифта. Всего на это готовы потратить 6,9 млрд руб., сообщает Стройкомплекс Югры.