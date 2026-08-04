04 Августа 2026
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Туризм Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга засудил "Аэрофлот" из-за аннулированных билетов

Житель Екатеринбурга взыскал с авиакомпании "Аэрофлот" разницу в стоимости билетов. Решение вынес Кировский районный суд уральской столицы.
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Как сообщили Накануне.RU в суде, в октябре 2023 года уралец приобрел билеты через онлайн-сервис по маршруту "Екатеринбург – Красноярск – Пхукет" и обратно для себя и трех членов своей семьи. Стоимость составила всего 66 тысяч рублей, что было подтверждено электронным чеком и выпиской с сайта авиакомпании.

Однако позже билеты оказались аннулированы, как объяснили в "Аэрофлоте", из-за "некорректного оформления по технической причине". Мужчине вернули уплаченные деньги. Не желая оставаться без отпуска, он повторно купил билеты на те же даты, однако их стоимость составила уже 404 тысячи рублей.

Пассажир подал претензию о возмещении убытков в размере разницы между ценой авиаперевозки, установленной договором, и текущей ценой, но перевозчик отказался вернуть деньги. Тогда екатеринбуржец обратился в Кировский районный суд. Там установили, что авиакомпания аннулировала оформленные билеты из-за неправильно указанной стоимости.

В итоге суд решил, что "Аэрофлот", расторгнув договор в одностороннем порядке, грубо нарушил права потребителя. С авиакомпании в пользу клиента взыскано: разница в стоимости билетов в 337 тысяч рублей, неустойка в размере 100 тысяч рублей, компенсация морального вреда и штраф – 10 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно. Также авиакомпания обязана оплатить госпошлину в 13 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами.

Теги: билеты, Аэрофлот, суд, Екатеринбург


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