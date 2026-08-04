"Газпромнефть" отменила лимиты на заправках в 13 регионах

Сеть АЗС "Газпром нефть" полностью отменила ограничения на отпуск топлива в 13 регионах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане.

Теперь клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру.

3 августа в Севастополе на всех заправках сети "АТАН" (крупнейшая в регионе сеть) появилось в свободной продаже топливо самых популярных марок: АИ-95 и АИ-92.