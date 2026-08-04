Барабанов, Клэг и другие: новички ХК "Автомобилист" выбрали игровые номера

Новички екатеринбургского ХК "Автомобилист" выбрали игровые номера, под которыми они будут выступать за клуб в предстоящем сезоне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, защитник Кейл Клэг взял себе №10. Нападающий Александр Барабанов забрал №17, форвард Данил Гущин – №66.

Нападающий Антон Слепышев будет играть под 72-м номером, его партнер по атаке Александр Кадейкин – под №78. Защитник Джордан Гросс заполучил №79, а еще один игрок обороны Илья Карпухин взял 89-й номер.

Напомним, ранее "Автомобилист" объявил новый тренерский штаб во главе с Алексеем Кудашовым. На прошлой неделе екатеринбургский клуб начал предсезонный сбор и ледовые тренировки на "УГМК Арене".