Для гостей фестиваля "УралТерраДжаз" в Камышлове подготовили "джазовую" электричку

Скорый электропоезд "Финист" доставит гостей международного фестиваля "УралТерраДжаз" до места проведения и обратно в Екатеринбург после мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Фестиваль пройдет на Центральном городском стадионе Камышлова 8 августа. Расписание составлено так, чтобы пассажиры смогли прибыть к началу мероприятия, а по возвращении в Екатеринбург успели пересесть на метро:

Пригородный поезд №7226 Екатеринбург – Камышлов: отправление в 10.38, прибытие в 12.50;

Пригородный поезд №7225 Камышлов – Екатеринбург: отправление в 21.13, прибытие в 23.38.

Остановки: Первомайская, Шарташ.

Билеты на "джазовую" электричку уже доступны в приложении "РЖД Пассажирам", в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК. Стоимость проезда в одну сторону 253 рубля. Действуют все виды льгот.

Напомним, что хедлайнерами XII международного джазового фестиваля "УралТерраДжаз" станут Даниил Крамер и резиденты "EverJazz", оркестр "УралБэнд", джаз-бэнд Платона Газелериди и другие артисты.