Число детей, погибших от атаки ВСУ под Геленджиком, увеличилось до четырех

Жертвами атаки ВСУ на Архипо-Осиповку стали четверо детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям", - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по мирному населению погибли семь человек, включая троих детей. Число пострадавших, по информации оперштаба Кубани, увеличилось до 58 человек.

Напомним, 3 августа обломки беспилотника упали на землю в селе Архипо-Осиповка рядом с Геленджиком. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру. Mash и Shot писали, что ВСУ атаковали пляж с отдыхающими.