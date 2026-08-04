Прокуратура проверяет нарушение в расписании электричек "Челябинск — Екатеринбург"

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по сообщению о нарушении расписания пригородных поездов в последние несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось о задержках электричек на маршруте Челябинск — Екатеринбург с остановкой в Каменске-Уральском. Со сдвигом в расписании столкнулись пассажиры, купившие билеты на 31 июля и 3 августа.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о защите прав потребителей при оказании услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом.