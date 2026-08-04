После атаки БПЛА в Ленобласти загорелся распределительный центр "Ленты"

В Ленинградской области после падения БПЛА произошел пожар на территории распределительного центра группы "Лента", один человек пострадал.

Возгорание началось около 5 часов утра. Сотрудников своевременно эвакуировали, сообщил РИА Новости ритейлер. Водитель штабелера получил ожоги и находится в больнице. К 9 часам утра пожар был потушен.

Работа склада временно приостановлена, компания проводит оценку ущерба.

Ритейлер уточнил, что атака была совершена на логопарк, в котором расположено несколько распределительных центров.

Также минувшей ночью БПЛА атаковали логистический объект Wildberries в Красном Бору в Ленинградской области, там началось возгорание. Предварительно, пострадавших нет, на объекте была проведена заблаговременная эвакуация, сообщили в пресс-службе RWB.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее сообщил, что минувшей ночью над территорией региона сбиты 17 БПЛА. По его словам, после попадания беспилотника в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошло возгорание, один человек пострадал. Дрозденко уточнил, что атакованы склады компании Wildberries.