Сотрудники "М.Видео" не пострадали в результате атаки БПЛА в Чехове

Сотрудники "М.Видео" не пострадали в результате атаки ВСУ в подмосковном Чехове, где находится склад ритейлера. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Отмечается, что товары "М.Видео", находящиеся на партнерских складах, не повреждены. В компании добавили, что в районе одного из складов в Подмосковье действуют усиленные меры безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об атаке БПЛА на регион, в результате которой погибли пять человек. Он уточнил, что основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов, где в промзоне Новоселок произошло несколько возгораний, наиболее крупное — на складе. Там расположены объекты Wildberries и "М.Видео". По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в промзоне пострадали 10 человек, один из них — в тяжелом состоянии.