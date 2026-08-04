В МИД РФ назвали условие для переговоров по Украине

Россия открыта к переговорам по Украине при условии конструктивного и зрелого подхода со стороны стран Запада, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали", - отметил он. Дипломат напомнил, что из переговоров выходила украинская сторона. "Она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно", - сказал Галузин ТАСС.

По словам замминистра, переговоры станут возможны, если страны Запада, оказывающие поддержку Украине, придут к пониманию необходимости честного и конструктивного диалога с целью устранения первопричин конфликта.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил России три инициативы, касающиеся прекращения огня. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. По его словам, Зеленский готов лично встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения этих инициатив.