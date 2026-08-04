Губернатор самого "семейного" региона отмечает день рождения

Сегодня день рождения у губернатора Кировской области Александра Соколова. Во главе региона он четыре года. За это время социально-экономическая политика Кировской области сделала разворот на поддержку семьи, семейных ценностей, создание инфраструктуры детства.

Регион первым в стране – по инициативе Соколова – ввёл "зарплату" мамам, родившим первенца. Её получают уже около 7 тыс. женщин. В этом году в Кировской области начали работать "зарплаты" бабушкам и дедушкам, которые водятся с маленькими внуками. И эта инициатива получила единодушную поддержку и в Государственной Думе, и в Совете Федерации.

Александр Соколов заявляет, что поддержка семей — приоритет в Кировской области, и задача — создавать условия для их счастливой и комфортной жизни. Для семей с детьми в регионе действует 38 мер поддержки, в том числе 16 из них – для многодетных семей. Меры поддержки многодетным семьям по предложению губернатора предоставляются без учёта дохода.

Только с 2022 г. в регионе число многодетных семей увеличилось более чем на 5 тыс. и сейчас превышает 19 тыс. Многие из них получают поддержку по национальному проекту "Семья". В регионе фиксируется рост абсолютного числа рождений первенцев. Особое внимание в Кировской области уделяется поддержке семей участников СВО – для них действует 106 мер помощи, льгот и гарантий.

Значительные изменения происходят в социальной сфере: возводятся новые образовательные, медицинские и спортивные объекты, формируется молодежная инфраструктура, а также инфраструктура для активного и комфортного отдыха. Масштабное благоустройство затронуло множество общественных пространств и дворовых территорий. Как следствие, впервые за многие годы в Кировской области прослеживается положительная миграционная динамика: в регион приезжает больше людей, чем уезжает.