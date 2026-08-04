В Тюмени пройден пик паводка

В Тюмени пройден пик паводка. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его данным, уровень воды в Туре в районе Тюмени и Тавды продолжают снижаться. На сегодня уровень Туры составляет 892 см, Тавды – 943. Пик паводка здесь прошёл. Между тем волна движется вниз по течению.

Тура в селе Покровском за последние сутки прибыла семь сантиметров, её уровень сейчас – 878 см, отметка "опасное явление" здесь составляет 906 см. Также понемногу прибавляет Пышма: у села Богандинского её уровень сейчас – 616 см, на этом гидропосте "опасное явление" – 662 см.

Подтоплено 125 домов и 1 тыс. 912 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуированы 53 человека: из них 38 размещены в ПВР, остальные – у родственников. В различных населённых пунктах продолжается укрепление земляных валов, завезён грунт, сформирован запас мешков с землей. Все участки защитных сооружений находятся под круглосуточным наблюдением дежурных групп.

Ранее в Тюменской области усилили группировку техники для расширения сети точек набора чистой воды. Каждый день к работе подключаются новые передвижные пункты набора воды. 3 августа их было уже 46. Машины большого объёма, по 24-30 кубометров, направляются на целый день в густонаселённые ЖК и микрорайоны – Новопатрушево, ДОК, Червишево.