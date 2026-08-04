04 Августа 2026
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский общественник предложил изолировать женщин от воспитания детей

Женщин следует изолировать от воспитания детей – с таким радикальным предложением выступил глава свердловского отделения всероссийской общественной организации "Союз отцов", руководитель центра мужского воспитания "Батя" Вячеслав Истошин.

Как заявил он в программе "Акцент" на ОТВ, сейчас женщины составляют до 86% педагогического состава в школах. Общественник полагает, что перед глазами мальчиков нет взрослых мужчин, на которых они могли бы ориентироваться.

"Вообще женщин, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. […] То есть, начиная с 5-6 лет – женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как гражданин своей страны, то до свидания", - заявил Истошин.

Еще одним его предложением стало раздельное обучение мальчиков и девочек. Вячеслав Истошин считает, что дети по-разному развиваются и воспринимают школьную программу, поэтому совместное обучение может приводить к проблемам. По его мнению, дистанция между мальчиками и девочками способна "сформировать взаимное уважение".

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах произойдут изменения в содержании отдельных предметов.

Теги: воспитание, женщины, общественник, дети


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