Число пострадавших при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку увеличилось до 58 человек

Количество пострадавших при атаке БПЛА на село Архипо-Осиповку под Геленджиком увеличилось до 58 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Госпитализирован 21 человек. 19 пострадавших, в том числе трое детей, перевезли в больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска. Еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение.

Напомним, 3 августа обломки беспилотника упали на землю в селе Архипо-Осиповка рядом с Геленджиком. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру. Mash и Shot писали, что ВСУ атаковали пляж с отдыхающими.

По последним данным, в результате удара ВСУ по мирному населению погибли семь человек, включая троих детей.