Паслер: "Уралу" нужно вернуться в Премьер-лигу, другой задачи быть не может

Футбольному клубу "Урал" нужно вернуться в Российскую Премьер-лигу. Такую задачу перед командой поставил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, заявление прозвучало по итогам заседания попечительского совета ФК "Урал", состоявшегося накануне. Было отмечено, что для достижения цели принят ряд системных решений, в том числе смена главного тренера и обновление состава команды. Глава региона также поблагодарил попечительский совет клуба за взаимодействие.

"Сегодня перед ФК "Урал" стоит задача – выход в Российскую Премьер-лигу, и другой быть не может. У нас для этого есть все: попечители, футбольная инфраструктура, болельщики, профессиональный тренерский штаб. Футбол в Свердловской области любят, с удовольствием ходят на игры. И, конечно, все верят, что команда в этом сезоне все-таки должна решить главную задачу", - заявил Паслер.

Напомним, сейчас уральцы выступают в Первой лиге, куда они вылетели из Премьер-лиги в 2024 году. Перед началом нового сезона "Урал" возглавил Сергей Юран, который обещает вернуть команду в РПЛ. После четырех туров клуб из Екатеринбурга находится на пятом месте в турнирной таблице.