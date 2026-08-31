Тюменские компании подвели итоги участия в выставке "Казань: нефть, газ, химия"

Тюменские компании приняли участие в выставке "Казань: нефть, газ, химия", где установили новые деловые контакты, подписали соглашения и презентовали свои разработки, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.



Участие делегации Тюменской области организовано ТПП Тюменской области при поддержке АНО "Агентство инноваций". В рамках мероприятия команда региона провела переговоры и наметила конкретные планы дальнейшего сотрудничества.



Представители компании "МИДО" расширили круг потенциальных заказчиков и разобрали запросы компаний на новые образовательные программы. Намечены первые видеоконференцсвязи для обсуждения совместных проектов по кадровому обеспечению и обучению.



Компания "Кенера" провела переговоры с представителями делегации Узбекистана. Обсуждались перспективы поставок бурового оборудования и оказания сервисных услуг. Ещё одним результатом стало первое место компании в конкурсе инновационных технологий.



"НЕОМАШ" закрепил новые научно-технологические связи, подписав соглашение с Центром инженерных разработок "Азотсодержащие материалы" на базе КНИТУ.



Компания "Тюмень Прибор" представила продукцию и услуги, а также в рамках панельной дискуссии обсудила с коллегами технологические решения и актуальные отраслевые задачи.



"Нефтесервис" и "Эльбрус Дриллинг" отметили практическую ценность поездки — опыт участия в крупном отраслевом форуме и панельных сессиях, а также новые профессиональные контакты с компаниями.



В завершение форума заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Олег Коробченко пригласил участников выставки продолжить профессиональный диалог на полях Промышленно-энергетического форума TNF 2026, который состоится с 14 по 17 сентября в Тюмени.