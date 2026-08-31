В МФЦ одни куры: россиян обязали ставить домашних птиц на учет через ветеринаров

В соцсетях появились видео, как люди несут петухов и кур прямо в МФЦ. Так владельцы подсобных хозяйств отреагировали на требование поставить птицу на учет, пишет "РБК".

Россельхознадзор объяснил новые правила. Хозяйствам с более чем десятью головами нужно сделать это до 1 сентября 2026 года. Тем, у кого птиц меньше, дали время до 2029 года.

Однако идти в МФЦ бесполезно - там не помогут. Владельцам нужно обращаться к районному ветврачу. Специалист сначала зарегистрирует сам курятник в федеральном реестре, повесит на него табличку с номером и только потом внесет данные о птице в систему "Хорриот".